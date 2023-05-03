بدء تفعيل الورديات الليلية داخل 52 وحدة رعاية صحية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، في بيان له عن بدء التشغيل التجريبي لتفعيل السهر والنوبتجيات بالطوارئ علي مدار 24 ساعة ببعض الوحدات المختارة بكل إدارة على أن تكون أولوية التشغيل بوحدات القرى الأم والوحدات التى تقع على الطرق بين المراكز وبعضها وبين المحافظة والمحافظات المجاورة والقرى التي بها كثافة سكانية عالية.

ووجه محافظ الغربية بأن تشتمل الوحدات المختارة على سكن جيد مجهز للأطباء والتمريض، مع إمدادها وتعزيزها بجميع المستلزمات المطلوبة وكذلك عمل تدريبات مكثفة لأطباء التكليف الجدد وأطقم التمريض على الإسعافات الأولية وخياطة الجروح البسيطة والتعامل مع حالات الطوارئ.

وأضاف المحافظ أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة وتيسيرا على المواطنين وتخفيفا عليهم للحصول على خدمة الطوارئ بالقرب من محل إقامتهم.

وفى السياق ذاته أوصى رحمى على الجاهزية الكاملة للوحدات الصحية بعدد من الإدارات الصحية بالمحافظة وهى (طنطا أول – طنطا ثان – المحلة اول – المحلة ثان – سمنود – قطور – بسيون – كفرالزيات – السنطة) واستثناء إدارة زفتي لحين استلام منشئات حياة كريمة، وعلى أن يتم الأخذ فى الاعتبار جاهزية السكن وتوافر القوى البشرية سواء بالمكان أو الوحدات القريبة للتغطية بالتناوب بعدد ساعات محددة أسبوعيا حسب قانون المهن الطبية 14 لعام 2014.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن هذا يأتى استكمالا لما حققه مشروع العيادات التخصصية بوحدات ومراكز طب الأسرة بالغربية من نجاح تحت توجيه ورعاية مباشرة من المحافظ والذي نال استحسانا كبيرا من الوزارة وصدرت تعليمات الوزير بالتعميم على جميع المحافظات وتم دعمه من جانب سيادة الرئيس وأصبح مبادرة تطوير الرعاية الأساسية في جميع محافظات الجمهورية.

يذكر أن الوحدات هي: (طبي سيجر – محلة مرحوم – شوبر – كفر الشرفا الشرقي – فيشا سليم – كفر عصام –كفر مسعود ) بإدارة طنطا أول، طنطا ثان ( طبي سعيد – شبشير – نواج– سبرباي – اخناواي)، المحلة اول (العتمانية – بطينة – دمرو- المركز الطبي – محلة حسن – طرينة – ميت الليت – محلة ابو علي)، المحلة ثان (الهياتم – صفط تراب – العامرية - الدواخلية – المعتمدية – شبرا بابل)، سمنود (العزيزية – ميت عساس – بنا ابو صير – الناصرية – كفر الصارم)، قطور (الشين – سجين – ابشواي – بلتاج – دماط – شبرا نباص)، بسيون (كفر جعفر – مشال – قرانشو – صالحجر)، كفر الزيات (أبو الغر – بلشاي- دلبشان– الدلجمون – المركز الطبي بكفر الزيات)، السنطة (ميت حواي- القرشية – كفر كال الباب – الجعفرية – المركز الطبي بالسنطة – شبراقاص).