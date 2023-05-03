اليوم السابع
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بدء تشغيل موقف الأقاليم أسفل محور كمال عامر بمنطقة أرض اللواء

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:17 م
بدء تشغيل موقف الأقاليم أسفل محور كمال عامر بمنطقة أرض اللواء محور الفريق كمال عامر
كتبت – مرام محمد

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كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، بدء التشغيل التجريبي لموقف الأقاليم أسفل محور الفريق كمال عامر بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على العشوائية وتنظيم حركة سير المواطنين والسيارات واستغلال الساحات أسفل الكباري والمحاور المرورية الجديدة في إقامة ساحات انتظار للسيارات ومواقف للسرفيس ومحال حضارية لخدمة المترددين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موقف الأقاليم الجديد شهد تشغيل 5 خطوط حتى الآن وهي سوهاج، وأسيوط، وبني سويف، والمنيا، وقنا، مؤكدا تدعيمه قريبا بخطوط سير إضافية لخدمة مواطني المنطقة والمترددين على محافظة الجيزة.

الجدير بالذكر أن محور الفريق كمال عامر يعد أحد أضخم المشروعات القومية التي شهدتها محافظة الجيزة خلال السنوات الأخيرة، وقد تم تشغيله فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا حتى تقاطعه مع الطريق الدائري شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم.

جرى تنفيذ المحور وفق رؤية حضارية متكاملة، استهدفت تسهيل حركة المواطنين وتوفير أوقات الرحلات الطويلة في المناطق التى تعانى من كثافات مرورية، فضلا عن استغلال المساحة الواقعة أسفله فى إقامة منتزهات وخدمات مختلفة للمواطنين، ومواقف حضارية وساحات انتظار حضارية تقضى على المواقف العشوائية وترتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


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محافظة الجيزة

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حي العجوزة

الجيزة

تشغيل موقف الأقاليم بارض اللواء

الطريق الدائري



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