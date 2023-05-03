بايدن وهاريس يبدآن حملة جمع التبرعات لحملة إعادة انتخابهما بانتخابات 2024

وكالات

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخابهما لعام 2024، مع اقتراب البلاد من الموعد النهائي في 1 يونيو لرفع سقف الدين أو التخلف عن السداد.

وحسب موقع روسيا اليوم، قد يأتي جامعو التبرعات في أقرب وقت الأسبوع المقبل، مع التخطيط لأحداث أخرى في نيويورك وجورجيا.

ومن المتوقع أن يحضر بايدن حفل استقبال وعشاء في مدينة نيويورك في 10 مايو لبدء سعيه للحصول على فترة ولاية ثانية، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع عالي المخاطر مع قادة الكونجرس لمناقشة رفع حد الاقتراض.

وفي غضون ذلك، ورد أن هاريس ستزور ولاية أتلانتا لحضور حملة لجمع التبرعات في 12 مايو، ولحضور حدث للحزب الديمقراطي في الولاية.

وفعاليات الحملة الافتتاحية لبايدن، ستكون تجمعات صغيرة تضم حوالي 40 مانحا رئيسيا.

ومن المتوقع أن تدر هذه الأحداث حوالي 2.5 مليون دولار لحملة بايدن، التي أنفقت بالفعل أكثر من مليون دولار على إعلانات Google وFacebook منذ إعلان بايدن ترشحه لولاية جديدة في 25 أبريل.