بالأسماء..24 مرشحًا فى انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت الغرفة التجارية فى كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين في انتخابات الغرفة دورة 2023 - 2027 والمقرر إجراؤها يوم 17 يونيه 2023، وذلك بعد غلق باب الترشيح.

وترشح لهذه الدورة إبراهيم فرج علي عبدالدايم الجزار- كفر الشيخ، وأحمد ظريف أحمد سلامة - كفر المرازقة قلين، وأحمد عبدالحليم شعيشع مندور- بيلا كفر الشيخ، وأحمد عبد الفتاح إبراهيم محمد نصر الدين - الكفر الشرقي الحامول، وأسامة عتمان عبد الحميد - بلطيم، وحاتم السعدى محمود عبدالغفار - الحامول، وحجازى محمود محمد الشراكى - الرياض، ورشدي محمد محمد مفتاح - فوه.

كما ترشح ساهر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز - سد خميس سيدي سالم، وشحاتة عبد الستار عبد الفتاح مطر - القن سيدى سالم، وعبدالعال يوسف عبدالعال سليمة - الميدان الإبراهيمى دسوق، وعلاء إبراهيم علي حسن ريحان - القنطرة البيضاء كفر الشيخ، وعلاء حسن حسن مطر - دسوق، وفؤاد محمد فؤاد عمرو - شباس عمير قلين، ومحمد السيد محمد البيلى - بيلا.

وكما ترشح محمد صلاح حسن دشيشة - سيدي سالم، ومحمد كمال عبد الحافظ أحمد علي - كفر الشيخ، ومحمد محمد محمد إبراهيم الصعيدي - دسوق، ومحمد محمود السيد محمد - قرية الحاج علي الرياض، ومحمود عبدالوهاب محمد مسعود - بندر كفر الشيخ، ومحمود علي أبو شعيشع فودة - نشرت قلين، ومنال إبراهيم يوسف أبو غنيمة - أبوغنيمة دسوق، ومها محمد علي الحوشى - مطوبس، ونبيل عبدالعزيز عبدالوهاب حسن - شنو كفر الشيخ.



اسماء المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ (1)



اسماء المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ (2)



اسماء المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ (3)



اسماء المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ (4)



اسماء المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ (5)



اسماء المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ (6)



اسماء المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ (7)