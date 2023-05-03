اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مايو 2023 04:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى بمشاركة مختلف القوى السياسية

الأربعاء، 03 مايو 2023 03:36 م
انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى بمشاركة مختلف القوى السياسية جلسات الحوار الوطني
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان -في تصريحات له- إنه استمرارا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، تمت دعوة ممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المقرر عقدها اليوم داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

 

وأكدت إدارة الحوار أن الحوار يعد بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة؛ لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة؛ بهدف الوصول لمخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

 

 


الحوار الوطني

جلسات الحوار الوطني

مصر

الأحزاب السياسية

اليوم السابع بلس

حوار وطني

افتتاح الحوار الوطني

افتتاح جلسات الحوار الوطني

الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى

إدارة الحوار الوطنى

المشاركين فى الحوار الوطنى

القوى السياسية فى الحوار الوطنى

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

الأحزاب السياسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة