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انطلاق امتحانات النقل بالجيزة الأسبوع المقبل وإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف

الأربعاء، 03 مايو 2023 06:30 ص
انطلاق امتحانات النقل بالجيزة الأسبوع المقبل وإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف امتحانات النقل - أرشيفية
كتبت مرام محمد

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تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب سنوات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة الجيزة يوم السبت المقبل الموافق 6 مايو 2023.
 
وفي هذا الإطار، وجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليمات لمديرى العموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهى العموم والتوجيه المالي والإداري بمتابعة أعمال امتحانات النقل، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير المديرية.
 
وجاءت تعليمات المديرية على النحو التالي:
 
- نبذ الخلافات الشخصية بين الجميع ليسود جو الإخاء والتعاون بين الجميع.
 
- متابعة أوراق الإجابات مع الشؤون المالية والإدارية.
 
- متابعة التصحيح أولا بأول والتأكد أنه يتم بانضباط.
 
- يتم إعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف دراسي وسوف يتم إعلان جدول إعلان النتائج من قبل المديرية في وقت لاحق.
 
- التأكد من رصد أعمال السنة ومراجعة الشيتات والدقة في أعمال التصحيح.
 
- على جميع الموجهين الانتهاء من نسبة 5% و10% في اليوم التالي لأعمال التصحيح.
 
- التأكد يوميا من رفع الامتحانات الأول والثاني على المنصة مع التأكيد على الموجهين بالتأكد من الصف الدراسي واسم المدرسة.
 
- يتم وضع امتحانات إدارتي (أكتوبر وحدائق أكتوبر) من توجيه إدارة أكتوبر ويتم رفعه على المنصة بمعرفة تطوير إدارة أكتوبر.
 
- مراجعة أعمال الصيانة والوصلات الكهربائية للتأكد من النظافة ومخاطبة الأحياء برفع الإشغالات.
 
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