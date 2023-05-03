انشال جثة طفلة من مجرى مائى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طفلة عمرها 5 سنوات من مجري مائي لنهر النيل أمام قرية بمركز ملوي، وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد تمكن الأهالي من انتشال جثة طفلة 5 سنوات، من مركز ملوي، من المجري المائي لنهر النيل.

وأفادت التحريات الأولية أن جثة الطفله تم انتشالها من نهر النيل أمام قرية قلندول، بمعرفة الإنقاذ النهري، وتم إيداعها بمشرحة المستشفي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

فى سياق منفصل تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية، خلف المستشفي العام بمدينة المنيا.

بانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة، حيث تبين نشوبه، بشقة سكنية بالطابق الثاني ملك "أحمد عبد الحافظ"، بسبب حدوث ماس كهربائي مما أسفر عن احتراق محتويات الشقة دون إصابات بشرية.

أفادت التحريات الأولية للبحث الجنائي، اندلاع الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار العمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتصرف.