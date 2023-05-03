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النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق محل تجارى فى المرج

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:00 م
النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق محل تجارى فى المرج حريق - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة محل تجارى فى المرج، شب به حريق، وذلك للوقوف على أسباب الحريق والتأكد من عدم وجود شبه جنائية من عدمه.

 

البداية كانت بتلقى ضباط غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل محل تجارى بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


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