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المستشار محمود فوزى يستعرض الإطار الزمنى للحوار الوطنى

الأربعاء، 03 مايو 2023 04:42 م
المستشار محمود فوزى يستعرض الإطار الزمنى للحوار الوطنى المستشار محمود فوزي
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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استعرض المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، الاطار الزمني للحوار، مشيرا إلى أنها بدأت بإعلان المنسق العام للحوار، الأمانة العامة الفنية للحوار الوطني، ثم انطلاق الاجتماع الأول لمجلس الأمناء، والانتهاء من اختيار 14 مقرر ومقررة ومساعد لكافة محاور ولجان الحوار.
 
أشاد "فوزي"، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بالأكاديمية الوطنية للتدريب، قائلا: "مبتشغلش لوحدى .. ليا 75 زميلا وزميلة من المتدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب..هتفرحوا ان عندنا هذا المستوى من الجدية والتفاني في العمل.
 
أوضح أبرز القرارات التي أصدرتها الأمانة، وذكر منها، إصدار لائحة منظمة لعمله وهى التي أوجدت مجلس أمناء ولجان فرعية، وصدور مدونة للسلوك والأخلاق.
 
ويجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.
 
يشارك فى الجلسة الافتتاحية، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، ومقدمى المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلاميين وكتاب رأى، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، الشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأخرى.
 
وأكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.
 

 


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