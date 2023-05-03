المستشار الألمانى يشيد بنتائج COP 27 ويدعو الدول لدعم صندوق الخسائر والأضرار

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، "حققنا تقدما كبيرا في درء مخاطر المناخ لصالح الدول الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ، خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في مصر COP 27.



ونوه مستشار ألمانيا - خلال كلمته في حوار بيترسبورج للمناخ، الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين للتشاور بين ممثلي 40 دولة - بإقرار مؤتمر شرم الشيخ، صندوق الخسائر والأضرار، وطالب بـ "أن تنمو دائرة دعمها وأن تساهم الدول الغنية الناشئة أيضًا".



ونبه إلى ضرورة التخفيف من آثار تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي العالمي، لا سيما في إفريقيا.

وقال: "إن التصميم الجديد بين الدول الصناعية على المضي قدمًا بشكل أسرع، وحتى مع المزيد من الطموح؛ يجعلني أيضًا متفائلًا. في قمة مجموعة السبع في إلماو، اتفقنا لأول مرة على إزالة الكربون من قطاع الطاقة بحلول عام 2035 وإنهاء توليد الطاقة بالفحم. ونريد البناء على هذا في القمة القادمة في هيروشيما. لقد قدم وزراء المناخ والطاقة لدينا بالفعل ووعدوا بتوسيع 150 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية وتيراواط واحد من الخلايا الكهروضوئية بحلول عام 2030".

ونوه بعودة الولايات المتحدة - في عهد الرئيس جو بايدن - لقيادة التحول إلى الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للمناخ.. قائلا: "هذا هو ما يرمز إليه قانون خفض التضخم. قد لا نتفق نحن الأوروبيون مع كل لائحة - نحن لا - لأننا نحتاج إلى منافسة عادلة بين الشركاء لتكثيف تقنيات المناخ المهمة. نحن نجري محادثات مع الأمريكيين حول هذا الموضوع. ومع ذلك ، فإن هدف حكومة الولايات المتحدة ، وهو إرساء أسس صناعة محايدة مناخياً، هو شيء نتشاركه وندعمه بنسبة 100%".

واشار مستشار ألمانيا إلى نادي المناخ - الذي أنشأته نهاية العام الماضي، تحت الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع، وقال "نريد أن نجمع أكبر عدد ممكن من البلدان الطموحة معًا لتعزيز التنمية الصديقة للمناخ في صناعتهم.. لهذا السبب يدور نادي المناخ حول المعايير والقواعد المشتركة، ونريد مناقشة كيف يمكننا دعم البلدان التي لا تزال تفتقر إلى الوصول إلى الاستثمارات الخاصة الضرورية".

ولفت إلى أنه تحت رئاسة ألمانيا لمجموعة السبع "دخلنا في شراكات مع إندونيسيا وجنوب إفريقيا وفيتنام من أجل انتقال عادل إلى الطاقات المتجددة. وبقيامنا بذلك؛ فإننا نسرع ​​بالتخلص التدريجي العادل اجتماعيًا من الفحم هناك ونوفر بدائل نظيفة".