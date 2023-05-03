اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المحاور الأساسية للحوار الوطنى ولجانه التى تتضمنها (إنفوجراف)

الأربعاء، 03 مايو 2023 01:30 م
المحاور الأساسية للحوار الوطنى ولجانه التى تتضمنها (إنفوجراف) المحاور الأساسية للحوار الوطنى واللجان التى تتضمنه

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بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء، تنطلق اليوم الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، والذى يتضمن العديد من المحاور الأساسية واللجان التى تتضمنها.

بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

كما تبدأ جلسات لجان الحوار الوطنى لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، الأحد القادم الموافق 7 مايو، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

ونستعرض المحاور الأساسية للحوار الوطنى واللجان التى تتضمنه في الآتى:

المحاور الأساسية للحوار الوطنى
 
 
المحاور الأساسية للحوار الوطنى واللجان
 
المحور السياسى:
 
لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى 
لجنة الأحزاب السياسية 
لجنة النقابات والعمل الأهلى 
لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة 
لجنة المحليات 
نسبة المحور من إجمالى المقترحات المقدمة 29% 
 
المحور الاقتصادى: 
 
لجنة التضخم وغلاء الأسعار 
لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى 
لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة 
لجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى) 
لجنة الصناعة 
لجنة الزراعة والأمن الغذائى 
لجنة العدالة الاجتماعية 
لجنة السياحة 
نسبة المحور من إجمالى المقترحات المقدمة 37% 
 
المحور المجتمعى:
 
لجنة التعليم والبحث العلمى 
لجنة الصحة 
لجنة القضية السكانية 
لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى 
لجنة الثقافة والهوية الوطنية 
لجنة الشباب 
نسبة المحور من إجمالى المقترحات المقدمة 34%
 

الحوار الوطنى

الاطار الزمنى للحوار الوطنى

اهداف الحوار الوطنى



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