الكويت تؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ استراتيجيتها لمكافحة الفساد

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أكدت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق التنفيذ الأمثل للاستراتيجية التي تستمد أهميتها بارتباطها في تنفيذ التزامات دولة الكويت باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتحسين الأداء في المؤشرات الدولية.



وقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية عبد العزيز الإبراهيم خلال رئاسته اجتماع اللجنة إن من الإنجازات في العام الماضي صدور تشريعات حق الاطلاع على المعلومات وقانون منع تعارض المصالح والتعديل على بعض أحكام قانون الجزاء لمد نطاق المسؤولية الجزائية لتشمل الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد.



وأضاف أنه من الإنجازات أيضًا وصول 64 بالمئة من مبادرات الاستراتيجية الوطنية الكويتية لمرحلة إنجاز معظم الأعمال ومرحلة التطبيق النهائي والتقييم وتعزيز التعاون مع العديد من الشركاء في مكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لا سيما مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الرقابية.



واطلعت اللجنة التي تضم في عضويتها 19 قياديا يمثلون الجهات المعنية الكويتية بتنفيذ الاستراتيجية وممثلين عن غرفة التجارة والمجتمع المدني على عرض مرئي قدمه مكتب التخطيط والمتابعة في (نزاهة) شمل استعراضا لأبرز الإنجازات المحققة عبر مبادرات الاستراتيجية ونسب إنجاز المبادرات ومدى توافقها مع الجدول الزمني المخطط له.



وناقش الأعضاء أبرز التحديات التي تمر بها مرحلة التنفيذ والسبل الكفيلة لحلها وتجاوزها لضمان تنفيذ المبادرات على أمثل وجه.