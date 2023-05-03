القبض على تاجر مخدرات هارب من حكم بالإعدام في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تمكن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية ،بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي وضباط قسم شرطة العامرية اول من ضبط المتهم " ه.ن.ع" المطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائي بالاعدام ،في القضية رقم 10729 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول، بتهمة الاتجار بالمخدرات.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بضط المتهم الهارب " ه.ن.ع" ، ومحكوم عليه في قضية الأتجار بالمواد المخدرة ،غيابيا بالاعدام , وعقب ورد معلومات وتحريات لضباط إدارة تنفيذ الأحكام ، أفادت باختباء المتهم باحدي الشقق غرب محافظة الاسكندرية ، وبالاشتراك مع قسم شرطة العامرية تم القاء القبض علي المتهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم .

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت بالإعدام غيابيا على شقيقين، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة ، تعود أحداث الواقعة في القضية المقيدة برقم 10729 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهمين بالاتجار في المخدرات بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام كل الشقيقين بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وتفتيش شخصهما ومسكنهما.

وعقب تقنين الإجراءات أثناء قيام المتهمين باستخدام سيارة لتوزيع مخدر الهيروين على عملائهما، وأثناء تسليمهما كمية لاثنين من عملائهما وعند القبض عليهما، لاذا بالفرار، وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة جلدية تحوي بداخلها على 3 أسطوانات لمخدر الهيروين، وكيس بداخله 23 لفافه هيروين ومبالغ مالية، وميزان رقمي، والسيارة المضبوطة.

وتين من تقرير المعمل الكيماوي، أنها ثلاث أسطوانات تزن 594,73 جرام، و23 لفافة 102,39 جرام واللفافات الملقاه لعملائهما وزنت 3,67جرام، و 4,66 جرام، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في إعدامهم .



