العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة بقنا

قنا صابر سعيد

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، على جثة شاب بمنطقة الدير بمركز قنا، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.

كان تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة شاب بمنطقة الدير التابعة لمركز قنا، فى ظروف غامضة، وتبين العثور على جثة عبد الله.م، 28 عاما، مقيم بقرية المحروسة بقنا، وبها جروح قطعية فى الجسد، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد المعاينة، وجارى انتداب الطب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة والجروج القطعية بالجسد التى رجح أن تكون نشب كلاب.





