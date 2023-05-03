الصين تهدي سيراليون زورق دورية لمكافحة القرصنة والصيد غير المشروع في مياهها الإقليمية

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كشفت حكومة سيراليون عن تسلمها زورق دورية من الصين كهدية من أجل مساعدتها على مكافحة القرصنة وصيد الأسماك غير المشروع في مياهها الإقليمية.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، أكد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، أن هذه المنحة من جانب الصين دليل "على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين".

وقال إن "سيراليون واجهت أوقاتا عصيبة للغاية فيما يتعلق بالسيطرة على الصيد غير المشروع وغير المنظم في مياهها الإقليمية"، مشيرا إلى أنه "من الواضح أن هذه القدرة البحرية (الزورق الصيني) ستقلل من المخاطر وتردع هذه الجرائم في مجالنا البحري".

ويبلغ طول الزورق، وهو من طراز "بي بي 106"، حوالي 26.7 مترا ومزود بسلاح ناري عيار 14.5 ملم ودخل الخدمة.

ووفقا لتقرير نشرته الشبكة الدولية لتقارير الصحافة الاستقصائية في يناير الماضي، فإن سيراليون تعد واحدة من ست دول في غرب إفريقيا يأتي منها حوالي 20% من الأسماك التي يتم صيدها بشكل غير قانوني على مستوى العالم، إلى جانب موريتانيا والسنغال وجامبيا وغينيا بيساو وغينيا.