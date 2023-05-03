الصحة: زيادة مراكز فحص المقبلين على الزواج لـ319 مركزًا على مستوى الجمهورية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان زيادة عدد مراكز العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج إلى 319 مركزًا على مستوى الجمهورية، تحت شعار «100 مليون صحة».