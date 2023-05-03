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الصحة: زيادة مراكز فحص المقبلين على الزواج لـ319 مركزًا على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 03 مايو 2023 01:01 م
الصحة: زيادة مراكز فحص المقبلين على الزواج لـ319 مركزًا على مستوى الجمهورية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان زيادة عدد مراكز العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج إلى 319 مركزًا على مستوى الجمهورية، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، عن إجراء الفحص الطبي لـ 194 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»، منذ انطلاقها في 26 من شهر فبراير الماضي.

يذكر أنه يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

 


الصحة

المقبلين على الزواج

شهادات فحص المقبلين على الزواج

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