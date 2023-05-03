اليوم السابع
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الشرطة البريطانية تقبض على مسلح خارج قصر باكنجهام قبل التتويج بأيام

الأربعاء، 03 مايو 2023 01:09 م
الشرطة البريطانية تقبض على مسلح خارج قصر باكنجهام قبل التتويج بأيام الملك تشارلز
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلنت الشرطة البريطانية في العاصمة لندن، الثلاثاء، القبض على رجل خارج قصر باكنجهام بعد أن ألقى ما "يشتبه في أنها خراطيش أعيرة نارية" في أرض القصر، وقالت الشرطة إن الرجل كان بحوزته حقيبة "مشبوهة"، وأضافت أن خبراء المفرقعات فجروا الحقيبة كإجراء احترازي.

وذكر رئيس الشرطة جوزيف ماكدونالد، في بيان: "لم ترد تقارير عن إطلاق أي طلقات، أو وقوع إصابات بين الضباط أو الجمهور"، وأضاف أن "الضباط ما زالوا في الموقع والتحقيقات جارية".

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية لم يكن الملك تشارلز الثالث ولا الملكة كاميلا في القصر خلال وقوع حادثة، وتقول الشرطة إن الرجل تعرض للتفتيش وعثر على سكين لكنه لم يكن يحمل مسدس، ويقولون إنه وجد أيضًا بحوزته حقيبة مشبوهة.

يأتي الاعتقال قبل أربعة أيام فقط من احتفالات تتويج الملك - والتي سيحضرها قادة العالم وغيرهم من أفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم.

ووصف وزير الأمن توم توجندهات الرد بأنه "عمل شرطي رائع" ، مضيفًا أن "عملية أمنية ضخمة" تجري قبل التتويج، وقال لبي بي سي: "كما رأيتم الليلة الماضية ، فإن الشرطة والأجهزة الأمنية على استعداد تام للتدخل عند الضرورة".

في نفس السياق، شهدت بروفات التتويج جنودًا يرتدون زيا أصفر وأحمر زاهي يمرون بالقصر وعلى طول المركز التجاري في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، كما شارك في العرض جنود على ظهور الخيل، ومن المتوقع أن يتم توفير المزيد من الأمن في العاصمة بمناسبة حفل التتويج ، الذي وصفه وزير الشرطة كريس فيلب بأنه "عملية شرطية ضخمة".


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قصر باكنجهام

الشرطة البريطانية

لندن

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