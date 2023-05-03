الشرطة البرازيلية تفتش منزل الرئيس السابق بولسونارو

وكالات

داهمت الشرطة البرازيلية منزل الرئيس السابق جاير بولسونارو، كجزء من التحقيق في قضية إدخال بيانات "زائفة" حول التطعيم ضد فيروس "كوفيد – 19" في نظام وزارة الصحة.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن الشرطة داهمت صباح اليوم الأربعاء، لمنزل الرئيس السابق بولسونارو في برازيليا، مشيرا إلى أن العملية جزء من تحقيق في "مجموعة يشتبه في أنها أدخلت بيانات كاذبة عن تطعيمات COVID-19 إلى نظام وزارة الصحة في البرازيل.

وأوضح الموقع، أن التفتيش جرى عقب عودة بولسونارو إلى البرازيل في شهر مارس، وكجزء من العملية تم اعتقال المساعد السابق لبولسونارو المقدم مورا سيد باربوزو، وحارسيه.

وأشار الموقع إلى أنه لم تصدر مذكرة توقيف ضد بولسونارو نفسه، ولكن من المقرر أن يدلي بشهادته يوم الأربعاء.

ووفقا للموقع، فقد أدخلت بيانات خاطئة إلى أنظمة وزارة الصحة حول التطعيمات ضد فيروس "كوفيد – 19" في الفترة الممتدة ما بين شهر نوفمبر 2021 - ديسمبر 2022.