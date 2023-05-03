السيطرة على حريق نشب بمبنى ملاهي مهجور فى العبور

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل ملاهي مهجورة منذ حوالي 5 سنوات، بمدينة العبور وجرى السيطرة على الحريق، دون أن يمتد للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع حريق داخل ملاهي مهجورة ومغلقة بمدينة العبور.

على الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

بالمعاينة والفحص تبين أن الحريق اندلع داخل ملاهي مهجورة ومغلقة، منذ 5 سنوات بمدينة العبور، ويرجح أن الحريق اندلع في لعبة بداخلها بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على حجم الخسائر.