اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 03:14 م
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السيطرة على حريق اشتعل داخل سيارة نقل فى مدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 03 مايو 2023 02:37 م
السيطرة على حريق اشتعل داخل سيارة نقل فى مدينة 6 أكتوبر حريق سيارة سيارة ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

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اشتعل حريق بسيارة ربع نقل، بطريق الواحات الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية ومحاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة نقل بطريق الواحات الصحراوي ، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 

حريق سيارة

حريق سيارة باكتوبر

امن الجيزة



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