السيطرة على حريق اشتعل داخل سيارة نقل فى مدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

اشتعل حريق بسيارة ربع نقل، بطريق الواحات الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر وتم الاستعانة برجال الحماية المدني ة ومحاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة نقل بطريق الواحات الصحراوي ، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.