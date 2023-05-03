السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية دون إصابات فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف ـ عبد الرحمن سيد

اندلع حريق بشقة فى عقار بشارع ناهيا بمنطقة بولاق الدكرور، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار فى شارع ناهيا ببولاق الدكرور.

انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق، وتبين اشتعاله بشقة فى العقار، ولم يسفر عن إصابات، وتمكنوا من إخماده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محل بجوار مستشفى أم المصريين فى العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.