اليوم السابع
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"الزراعة" تنظم معرضا للسلع الغذائية 13 مايو بالمتحف الزراعى بالدقى

الأربعاء، 03 مايو 2023 01:00 ص
"الزراعة" تنظم معرضا للسلع الغذائية 13 مايو بالمتحف الزراعى بالدقى وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي معرضا للسلع الغذائية ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا " 13 مايو الحالى على هامش معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
 
وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة، أن مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن هذا المعرض الثاني خلال عام 2023 بعد معرض حديقه الأورمان، وسيعقبه معارض أخرى ببعض المحافظات.
 
‏‎وأضاف "صالح" أن معرض خير مزارعنا لأهالينا سوف يقام على مساحة 600 م وينطلق مع بداية معرض الزهور ولمدة شهر بالمتحف الزراعي ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.
 
‏‎وتابع صالح أن الوزارة تهدف إلى زيادة عدد منافذها إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام الحالى، لضمان توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.
 
‏‎الجدير بالذكر أن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية.

خير مزارعنا لاهالينا

الزراعة

وزارة الزراعة

معرض زهور الربيع



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