اليوم السابع
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الرئيس العراقى يدعو إلى إقرار قوانين لحماية الصحفيين والإعلاميين

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:20 م
الرئيس العراقى يدعو إلى إقرار قوانين لحماية الصحفيين والإعلاميين الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
وكالات

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دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، إلى إقرار القوانين التي توفر الحماية للصحفيين والإعلاميين.

 
وقال رشيد في بيان: "نتقدم بأجمل التهاني إلى الصحفيين في العراق والعالم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
 
وشدد الرئيس العراقي على "ضرورة توفير الأجواء الملائمة لفكر إعلامي حر ومسؤول من أجل الوصول للأهداف السامية في حل المشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا".
 
واعتبر أن منح الحرية المسؤولة لطرح الآراء والأفكار للصحفيين وممارسة دورهم دون قيد أو رقيب، يعبر عن الالتزام المبدئي بأسس الديمقراطية.
 
وعبّر رشيد عن تمنياته لجميع الإعلاميين مواصلة نهجهم الوطني في تعزيز دور الإعلام وترسيخ التكاتف والروابط والتلاحم بين الشعب العراقي.

العراق

رئيس العراق

عبد اللطيف جمال رشيد

حرية الصحافة



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