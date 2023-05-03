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الرئيس السيسى يستقبل وزير دفاع اليمن ويؤكد مساندة مصر جهود التوصل لحل سياسى

الأربعاء، 03 مايو 2023 03:32 م
الرئيس السيسى يستقبل وزير دفاع اليمن ويؤكد مساندة مصر جهود التوصل لحل سياسى الرئيس السيسى خلال اللقاء
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق الركن "محسن الداعري"، وزير دفاع الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير اليمن بالقاهرة.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن ك الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الأخوي الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة، بما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار والشروع في مسار التنمية.
 
من جانبه؛ أكد وزير الدفاع اليمني التقدير الكبير للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والجهود المصرية الداعمة لاستقرار اليمن، معرباً عن التطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك، في إطار دور مصر المحوري لدفع التضامن والتكامل العربي.

السيسي

الرئيس السيسي

اليمن

وزير دفاع اليمن

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