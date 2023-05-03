الرئيس السيسى: أتطلع إلى المشاركة بنفسى فى مراحل الحوار الوطنى النهائية

كتب محمد الجالى

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحية تقدير وإعزاز للمجتمعين فى جلسات الحوار الوطني.

وأعرب الرئيس السيسى، فى كلمة مسجلة للمجتمعين بالحوار الوطنى عن تطلعه بنفسه إلى المشاركة فى مراحل الحوار الوطنى النهائية، متمنيًا من الجميع النجاح والتوفيق فى هذه المهمة الوطنية العظيمة، ومتوجهًا بالشكر والتقدير لكافة القائمين عليه وعلى تنظيمه.

وأضاف الرئيس: "مصرنا العزيزة الغالية تستحق منا أن نبذل من أجلها الجهد والعرق والدم، وأن تجمعنا على حبها.. فهـــى الغايـــة، وهى الوســــيلة دائما".