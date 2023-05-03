الرئيس الأمريكى يرسل 1500 جندى إلى حدود المكسيك مع تصاعد أزمة المهاجرين

كتبت: نهال أبو السعود

تخطط الإدارة الأمريكية لنشر 1500 جندى مؤقتًا على الحدود الأمريكية المكسيكية قبل الزيادة المتوقعة فى عدد المهاجرين، وفقا لصحيفة ذا هيل، ويأتى هذا الإعلان فى الوقت الذى تنتهى فيه صلاحية العمل بقانون 42، وهى سياسة تسمح بالطرد السريع للمهاجرين على الحدود وتمنعهم من طلب اللجوء، فى 11 مايو.

أخبر مسؤول أمريكى صحيفة ذا هيل أنه سيتم نشر القوات لمدة 90 يومًا للمساعدة فى الأعمال هناك، بما فى ذلك الكشف والمراقبة الأرضية، وإدخال البيانات، ودعم المستودعات، لكنهم لن يقوموا بأعمال إنفاذ القانون.

وقال المسئول أن القوات من المفترض أن تتمركز على الحدود حتى تتمكن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية من تلبية احتياجاتها بشكل أكثر ملاءمة من خلال الدعم الإضافى فى المنطقة.

توقع مسؤولو وزارة الأمن الداخلى أن محاولات عبور الحدود مع المكسيك قد تتصاعد بعد انتهاء السياسة، التى تم تنفيذها لأول مرة فى ظل إدارة ترامب.

فى مارس، واجه المسؤولون الأمريكيون أكثر من 191 ألف مهاجر على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وقال مسؤولو الإدارة إنهم يتوقعون أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير مع انتهاء سياسة ترامب.

يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب نشر 5000 جندى على الحدود قبل انتخابات التجديد النصفى لعام 2018 وسط مخاوف من اقتراب المهاجرين، وهى خطوة انتقدها الديمقراطيون فى ذلك الوقت.