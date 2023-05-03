اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بمليونى جنيه

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:40 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بمليونى جنيه جريمة غسل الأموال- أرشيفية

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء.
 
وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولته غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات ، شراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (2 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جرائم الأموال العامة

جريمة غسل الأموال

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