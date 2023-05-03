اليوم السابع
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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2.7 مليون جنيه بالقاهرة والمحافظات

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:44 ص
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2.7 مليون جنيه بالقاهرة والمحافظات حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 4 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,100 كيلو جرام - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة - ميزان حساس) .

ونجحت الجهود في  ضبط (عدد 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) .. وبحوزتهم (طبنجة - 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,300 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول). وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,500 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتفى محمول - ميزان حساس- سلاح أبيض) وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول) .

واسفرت الجهود عن ضبط (عدد 3 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية) .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس "الشابو"- مبلغ مالى – 3 هواتف محمول ) وضبط (أحد الأشخاص) .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– سلاح أبيض) وضبط (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى–3 هواتف محمول- سلاح أبيض) وضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى - هاتف محمول) .

وتمكنت الجهود من ضبط (عدد 3 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة "الآيس – الحشيش- الهيروين"- مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة - 3 سلاح أبيض- ميزان حساس)وضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) .. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الآيس، الحشيش، الهيروين"- مبلغ مالى - هاتف محمول- 2 سلاح أبيض) وضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى - سلاح أبيض) وضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى - هاتفى محمول- سلاح أبيض).

وتمكنت الجهود من ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية) .. وبحوزتهما (كمية من مخدرى الآيس"الشابو" ، الحشيش- مبلغ مالى - هاتفى محمول- سلاح أبيض).

مكافحة جرائم ترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بإدارة صفحة لترويج وبيع المواد المخدرة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو"- مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية) حال تواجده بمحيط منطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (794,650, 2 جنيه

 


مخدرات

ضبط مخدرات

اخبار مصريه



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