اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 03:53 م
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الحماية المدنية تنقذ 3 فتيات ورجل احتجزتهم النيران إثر حريق مول ببورسعيد.. صور

الأربعاء، 03 مايو 2023 03:12 م
الحماية المدنية تنقذ 3 فتيات ورجل احتجزتهم النيران إثر حريق مول ببورسعيد.. صور الإسعاف والمطافئ
بورسعيد - محمد عزام

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أنقذ رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الأربعاء، 3 فتيات ورجل احتجزتهم النيران اثر حريق مول تجارى نطاق حى الشرق.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق بالطابق الثانى من مول تجارى بشارع طرح البحر نطاق حى الشرق، فجرى الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هانى المهدى، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من السيطرة على الحريق من خلال 3 سيارات إطفاء قبل انتقاله إلى باقى المول ومناطق مجاورة.

ونجح رجال الحماية المدنية فى إنقاذ 3 فتيات ورجل احتجزتهم النيران بالدور العلوى، وتبين من المعاينة الأولية اندلاع الحريق بمحل مغلق فى الطابق الثانى، وحُرر محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحرى حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.

 
دخان الحريق
دخان الحريق

الحريق في مول الجراج
الحريق في مول الجراج

الحريق وآثاره
الحريق وآثاره

الإسعاف والمطافئ
الإسعاف والمطافئ

 


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