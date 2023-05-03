الحماية المدنية تحاصر حريقا اشتعل بشقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بشقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بشقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع المدينة المنورة بمنطقة العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
واشتعل حريق بمخلفات بجوار مصنع في العمرانية، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اندلاع حريق بمخلفات بجوار مصنع في العمرانية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق وتمكنوا من إخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة