الحماية المدنية تحاصر حريقا اشتعل بشقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع المدينة المنورة بمنطقة العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

واشتعل حريق بمخلفات بجوار مصنع في العمرانية، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اندلاع حريق بمخلفات بجوار مصنع في العمرانية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق وتمكنوا من إخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.