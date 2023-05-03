و تواصل المديرية العامة للجوازات بالمملكة -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- اليوم الأربعاء، جهودها في إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان، وذلك عبر ميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وقاعدة الملك عبدالله الجوية .

يأتي ذلك ضمن جهود المديرية في خدمة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع الجهات الشريكة، عبر دعم منصات الجوازات بقوة الإسناد البشري والتقنى لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم ومغادرتهم خلال عمليات الإجلاء.

