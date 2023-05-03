التنمية المحلية توضح أرقام الخط الساخن لمبادرة تلقى الشكاوى "صوتك مسموع"

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية تخصيص أرقام التليفونات :"01103111761 - 01103111762 "، لغرفة العمليات وإدارة الأزمات لتلقى البلاغات الخاصة من المواطنين فيما يخص التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والتجاوزات فى بعض الملفات الخدمية إلى تهم المواطنين على أرض المحافظات، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة تيسير سُبل تلقى ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وذلك عن طريق العديد من وسائل التواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تقرر عمل الخط الساخن لمبادرة " صوتك مسموع " التابعة للوزارة على رقم 15330 للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين اعتبارا من اليوم الأربعاء للعمل من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً خلال الشهر الحالى وذلك لأسباب فنية.

وفى سياق متصل، أكدت مبادرة وزارة التنمية المحلية صوتك مسموع على استقبال الشكاوى من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى Info@mld.gov.eg، ورقم الفاكس 33374892 الذى تم اضافة مؤخرا، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.