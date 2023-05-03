التموين تتعاقد على شراء 655 ألف طن قمح روسى ورومانى

كتب مدحت وهبة

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء 655 ألف طن قمح روسى ورومانى، فى إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، والشحن خلال الفترة من 1 إلى 20 يوليو المقبل.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية بسعر 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام ودرجة نظافة 23.5 قيراط وسعر 1475 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا و 1450 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 جنيه، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

ويتم استلام الأقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة طبقا للقواعد المنظمة وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التى تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا، بأن القمح المورد هذا العام سيكون من خلال ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين، وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها كذلك حظر نقل القمح من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردى القمح موسم حصاد 2023 وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.