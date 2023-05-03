اليوم السابع
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البنك المركزى: ميزان المدفوعات حقق فائضا بلغ 599.1 مليون دولار خلال 3 أشهر

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:23 م
البنك المركزى: ميزان المدفوعات حقق فائضا بلغ 599.1 مليون دولار خلال 3 أشهر البنك المركزى المصرى
كتب أحمد يعقوب

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قال تقرير للبنك المركزي المصري إت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول (الفترة يوليو/ديسمبر) من السنة المالية 2022/2023 أسفرت عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار.

كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.

 

تقرير للبنك المركزي المصري (2)
تقرير للبنك المركزي المصري (2)

 

تقرير للبنك المركزي المصري (3)
تقرير للبنك المركزي المصري (3)

 

تقرير للبنك المركزي المصري (4)
تقرير للبنك المركزي المصري (4)

 

تقرير للبنك المركزي المصري (5)
تقرير للبنك المركزي المصري (5)

 

تقرير للبنك المركزي المصري (1)
تقرير للبنك المركزي المصري (1)

 


الاقتصاد المصري

البنك المركزى

البنك المركزى المصرى



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