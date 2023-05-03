وقال المتحدث باسم "البنتاجون" باتريك رايدر ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية ـ إن إحدى هذه السفن نقلت نحو 300 شخص من بورتسودان إلى جدة السبت الماضى، مضيفا أن هذه السفينة عادت الى بورتسودان لتكون متاحة لنقل أى من مواطنينا أو غيرهم ممن يرغبون في مغادرة السودان .

وأضاف أن هناك سفينتين متواجدتين فى بورتسودان أيضا لتلبية نفس الغرض .

