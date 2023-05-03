وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بنحو 50 آلية عسكرية، واعتدت على ذوي الشهيد صوف، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 15 نوفمبر المنصرم، شمال غرب سلفيت.