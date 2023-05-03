رام الله (أ ش أ)

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد محمد صوف من قرية حارس، غرب سلفيت، بشمال غرب الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بنحو 50 آلية عسكرية، واعتدت على ذوي الشهيد صوف، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 15 نوفمبر المنصرم، شمال غرب سلفيت.

وكان عدد من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، بجنوب الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت في منطقة عصيدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.