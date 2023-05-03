جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "سي بي سي" الكندية مع الأميرة في قصر "سانت جيمس"، ونشرتها صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، قبل أيام فقط من تتويج تشارلز في "وستمنستر أبي" ليصبح الملك تشارلز الثالث.



وقالت آن "البالغة من العمر 72 عامًا" إن الملك "ملتزم" بالخدمة العامة التي كان يقوم بها خلال فترة ولايته للعرش.



وأمضى تشارلز، 74 عامًا، أكثر من 70 عامًا في منصب الوريث الشرعي للملك، وهي فترة أطول من أي شخص آخر في التاريخ.



وتأتي تعليقات الأميرة "آن" بينما تستعد المملكة المتحدة لتتويج الملك تشارلز السبت المقبل.



وكجزء من الاستعدادات، حضر الملك تشارلز والملكة كاميلا اليوم حفل استقبال في قصر وستمنستر للقاء أعضاء مجلسي البرلمان وكذلك رئيس الوزراء ريشي سوناك وزعيم حزب العمل كير ستارمر.



وأعلن قصر باكنجهام أنه من المتوقع أن يحضر أكثر من 2200 شخص حفل التتويج، وهي قائمة تقلصت كثيرًا من أكثر من 8000 شخص من 129 دولة حضروا تتويج الملكة إليزابيث في عام 1953.