الأمن الفيدرالى الروسى: إحباط أنشطة للمخابرات الأوكرانية خططت لهجمات بالقرم

وكالات

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي إحباط أنشطة شبكة تابعة للمخابرات العسكرية الأوكرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في شبه جزيرة القرم.

وحسب موقع سبوتنيك، قال الجهاز في بيان، "تم إيقاف نشاط شبكة المخابرات التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، التي كانت تخطط لسلسلة من الهجمات الإرهابية الرنانة في شبه جزيرة القرم، وكان رئيس الجمهورية، سيرجي أكسيونوف، من بين أهداف التهجوم".

يشار إلى أنه تم اعتقال مواطني روسيا وأوكرانيا، الذين كانوا يعملون في شبه جزيرة القرم: فيكتور بودفالني وألكسندر ليتفينينكو وسيرجي كريفوشين وكونستانتين إيفمينينكو وإيجور زورين وسيرغي فويناروفسكي، تم تجنيدهم من قبل ماشوفيتس وخططوا لهجمات إرهابية، وتبعوا المسؤولين باستخدام وسائل تقنية خاصة وحصلوا على أسلحة نارية، كما اعتقل المواطن الأوكراني والبلغاري د. بيترانوف "المتورط في تسليم أسلحة في روسيا".

كما أكد الجهاز في بيان، أن المتفجرات التي تمت مصادرتها من المعتقلين أثناء التحضير لهجمات إرهابية في القرم، تتطابق مع تلك المستخدمة في تفجير خطوط السكك الحديدية في المنطقة في 23 فبراير الماضي.

وجاء في البيان: "في إطار التحقيق في تقويض السكك الحديدية في جمهورية القرم في 23 فبراير 2023، تم تحديد هوية المتفجرات التي تم ضبطها من المعتقلين مع تلك المستخدمة في ارتكاب التخريب".

ووفقًا لقوات الأمن، في إطار القضايا الجنائية التي تم البدء فيها، يدلي المتهمون باعترافات حول التعاون مع المخابرات العسكرية الأوكرانية من أجل التحضير لهجمات إرهابية في روسيا وارتكابها.

ويضيف أن إجراءات توثيق الأنشطة الإجرامية للمتهمين مستمرة.