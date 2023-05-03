نيويورك (أ ش أ)

حذرت العديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائى فى جميع أنحاء العالم، التى شهدت تفاقما خلال عام 2022، حيث يحتاج الآن 258 مليون شخص إلى مساعدات غذائية طارئة، مقارنة بـ 193 مليونا في العام الماضي، وذلك نتيجة للصراعات والصدمات الاقتصادية والكوارث المناخية.