وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، إن الإصدار السابع للتقرير العالمي حول أزمات الغذاء يعد "إدانة لاذعة" لعجز البشرية عن إحراز تقدم نحو القضاء على الجوع و هو الهدف الثاني من "أهداف التنمية المستدامة" للأمم المتحدة.