الأردن يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لتمكين الشعب الفلسطيني

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أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أن استمرار حالة الفوضى والصراع في المنطقة بات أمر غير مقبول، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.



جاء ذلك خلال المباحثات الرسمية التي أجراها الفايز، اليوم الأربعاء، في العاصمة الرومانية بوخارست، مع نظيرته رئيسة مجلس الشيوخ الروماني الينا جورغيو، ورئيس مجلس النواب الروماني مارسيل تشيولاكو، كلا على حدة.



وجرى خلال اللقاءين بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأوضاع والتحديات، التي تمر بها المنطقة والعديد من المناطق.



وثمن الفايز مواقف رومانيا الداعمة لجهود الملك عبدالله الثاني لجهة تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلام، ولمواقفها الداعمة للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، وعلى جهود رومانيا المساندة للأردن بهدف تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".



وبين أن الأردن يرفض أي حلول تتجاوز على ثوابته الوطنية أو تمس الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيرا إلى أن الملك عبدالله الثاني يدعو باستمرار إلى إنهاء كافة الأزمات التي تواجه المنطقة والعالم، وفق الأطر السياسية والحوار المسؤول بعيدا عن العنف.



وثمن المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الرومانية، مشيرًا إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات متينة مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة.



وأكد أهمية زيادة التعاون الاقتصادي بين الأردن ورومانيا، وبناء شركات اقتصادية جديدة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية القائمة، وزيادة الاستثمارات الرومانية في الأردن، داعيًا إلى استفادة المستثمرين ورجال الأعمال في رومانيا من الفرص الاستثمارية المتوفرة في الأردن بمجالات السياحة العلاجية والدينية والنقل العام، ومشاريع إنتاج الطاقة والصناعات التعدينية ومشاريع الأمن الغذائي.



كما ثمن رئيس مجلس الأعيان الأردني التزام رومانيا بتوريد القمح للأردن، داعيًا إلى فتح السوق الروماني أمام المنتوجات الزراعية الأردنية والفوسفات والصناعات الدوائية ومنتوجات البحر الميت، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص الروماني على استيراد المنتوجات الأردنية، وتصديرها إلى أسواق دول أوروبا الشرقية، إلى جانب تسهيل دخول الأردنيين إلى رومانيا.



وأشار الفايز إلى حرص مجلس الأعيان الأردني على تعزيز علاقاته البرلمانية مع رومانيا بما يخدم القضايا الثنائية، ويوحد الرؤى حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في المحافل البرلمانية الدولية.



وطالب رئيس مجلس الأعيان الأردني أن تقوم رومانيا بلعب دور أكبر داخل الاتحاد الأوروبي، من أجل تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي للأردن، عبر إقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، بهدف تمكين الأردن من الاستمرار بدوره المحوري كدولة راعية للسلام، ولتمكينه من مواصلة رعاية اللاجئين السوريين ومواجهة تداعيات صراعات المنطقة، وما خلفته جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، من تأثيرات على أوضاعه الاقتصادية.