اكتئاب المراهقين.. ما أعراضه ومتى تطلب المساعدة؟

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن تكون سنوات المراهقة صعبة حقًا ومن الطبيعي تمامًا أن تشعر بالحزن أو الانفعال بين الحين والآخر. ولكن إذا لم تختف هذه المشاعر أو أصبحت شديدة لدرجة أنك تشعر باليأس والعجز بشكل كبير ، فقد تكون مصابًا بالاكتئاب، وفقا لما نشره موقع helpguide

اكتئاب المراهقين هو أكثر من مجرد الشعور بالحزن المؤقت أو الإحباط . إنه اضطراب مزاجي منهك يمكن أن يغير طريقة تفكيرك وشعورك وعملك في حياتك اليومية ، مما يتسبب في مشاكل في المنزل والمدرسة وفي حياتك الاجتماعية. عندما تكون مكتئبًا ، قد تشعر باليأس والعزلة ويبدو أن لا أحد يفهم. لكن الاكتئاب أكثر شيوعًا بين المراهقين مما قد تعتقد. الضغوط الأكاديمية المتزايدة والتحديات الاجتماعية والتغيرات الهرمونية في سنوات المراهقة تعني أن واحدًا من كل خمسة منا يعاني من الاكتئاب في سن المراهقة.

هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة نفسك على التعامل مع الأعراض واستعادة توازنك والشعور بمزيد من الإيجابية والحيوية والأمل مرة أخرى.

علامات وأعراض اكتئاب المراهقين

قد يكون من الصعب وصف ما يشعر به الاكتئاب بالكلمات - ولا نختبره جميعًا بنفس الطريقة. بالنسبة لبعض المراهقين ، يتسم الاكتئاب بمشاعر الكآبة واليأس. بالنسبة للآخرين ، إنه غضب أو إثارة مستمرة ، أو ببساطة شعور ساحق من "الفراغ". ومع ذلك ، يؤثر الاكتئاب عليك.

بعض الأعراض الشائعة التي قد تواجهها:

تشعر دائمًا بالعصبية أو الحزن أو الغضب.

لا شيء يبدو ممتعًا بعد الآن - حتى الأنشطة التي اعتدت أن تحبها - وأنت لا ترى الهدف من إجبار نفسك على القيام بها.

تشعر بالسوء تجاه نفسك - عديم القيمة ، مذنب ، أو مجرد "مخطئ" بطريقة ما.

أنت تنام كثيرًا أو لا تنام بما يكفي.

أنت حساس للغاية للنقد.

لقد اكتسبت وزنك أو فقدته دون أن تحاول بوعي ذلك.

تواجه صعوبة في التركيز أو التفكير بشكل مستقيم أو تذكر الأشياء. قد تنخفض درجاتك بسبب ذلك.

تشعر بالعجز واليأس

إذا أصبحت مشاعرك السلبية الناجمة عن الاكتئاب ساحقة للغاية بحيث لا يمكنك رؤية أي حل بخلاف إيذاء نفسك أو إيذاء الآخرين ، فأنت بحاجة إلى الحصول على المساعدة على الفور . قد يكون طلب المساعدة عندما تكون في خضم هذه المشاعر القوية أمرًا صعبًا حقًا ، ولكن من الضروري أن تتواصل مع شخص تثق به - صديق أو فرد من العائلة أو مدرس ، ستكون قادرًا على التحدث بثقة إلى شخص يفهم ما تمر به ويمكنه مساعدتك في التعامل مع مشاعرك.