اليوم السابع
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اعرف مكان التقديم على وظائف محافظة الجيزة بالقرية الذكية

الأربعاء، 03 مايو 2023 01:59 م
اعرف مكان التقديم على وظائف محافظة الجيزة بالقرية الذكية القرية الذكية
كتبت – مرام محمد

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يتساءل كثير من الشباب عن كيفية التقديم على فرص العمل التى أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة لشغلها بالقرية الذكية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما ويبدأ مؤهله من محو أمية.

وكشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن توافر فرص عمل بإحدى شركات الأنظمة الأمنية للعمل "مراقبين أمن" داخل مبانى وزارة الاتصالات بالقرية الذكية، بمزايا تشمل سكن بالهرم ومواصلات من ميدان الجيزة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة خلق فرص عمل مناسبة تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة.

وأوضح الجهاز أن فترة العمل بالوظائف المطلوبة 12 ساعة، وعدد أيام الإجازات 4 أيام، منوهة أن على الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

ونوه الجهاز أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".


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