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اعرف إجراءات تجديد تراخيص التريلات داخل وحدات المرور

الأربعاء، 03 مايو 2023 07:30 ص
اعرف إجراءات تجديد تراخيص التريلات داخل وحدات المرور وحدة تراخيص - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حددت إدارة المرور مجموعة من الإجراءات للحصول على رخصة لقيادة سيارات النقل أثناء تجديدها، والتى تستلزم تجهيز مجموعة من الأوراق، ليتم تجديد الرخصة، ومنها:
 
 
يكون الحد الأدنى للسن 21 سنة.
 
- تقديم شهادة براءة الذمة.
 
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب بقرار من القومسيون.
 
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية.
 
- تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المعد لذلك.
 
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور.
 
- تصرف الرخصة لمن تكون القيادة مهنتهم.
 
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل.
 
- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص.
 
- تقديم ما يفيد سداد التأمينات الاجتماعية.

 


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