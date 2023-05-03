اليوم السابع
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اعترافات لص كشافات الإنارة بالقاهرة: سرقت بابا حديديا من مخزن بمنشأة ناصر

الأربعاء، 03 مايو 2023 01:00 ص
اعترافات لص كشافات الإنارة بالقاهرة: سرقت بابا حديديا من مخزن بمنشأة ناصر متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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أعترف عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، متهم بسرقة كشافات إنارة من داخل مخزن بمنطقة منشأة ناصر، بأنه وراء ارتكاب واقعة سرقة باب حديد من داخل مخزن خردة بدائرة القسم ، ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر)، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمكان إخفائها ، وبإستدعاء المجنى عليهمـــا تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة.
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
 
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (6 كشافات إنارة  - 12 لوح صــاج) مـــن داخل مخزن الخردة "ملكه" بدائرة القســـم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهتـــه إعترف بإرتكاب الواقعة ، وبتطوير مناقشتـــه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم السرقة

امن القاهرة

كشافات الانارة

قسم شرطة الظاهر



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