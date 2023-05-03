اعترافات عاطل بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطل بتفاصيل جديدة فى قضية ضبطه بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، حيث أوضح أنه خصص نشاطه فى الاتجار فى النقد الأجنبى مجالا له لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، متخذا محافظة القاهرة مكانا له لمزاولة نشاطه الآثم، موضحا أنه أستطاع أن من خلال تروجه للعمله من جنى مبالغ مالية كبيرة خلال فترة فصيرة.

وأضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، أنه تحصل على كمية كبيرة من العملات الأجنبية من العديد من الأشخاص من راغبى استبدال العمله بسعر أعلى من سعر السوق المصرفى الذى قرره البنك المركزى، مضيفا أنه تمكن من جمع مبالغ مالية كثيرة متعددة الأنواع "دولار _ يورو _ دينار كويتى _ ريال سعودى "، وقام بالاتجار فيها لراغبى هذه العملات خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، حيث تبين أنه تحصل على تلك العملات من المترددين على مكاتب الصرافة راغبى تحويل العملات الأجنبية، وأنه قام بإقناعهم بتغيير العملات وبأى مبالغ يريدونها.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، تفيد قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة حلوان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم على ذمة النحقيقات.