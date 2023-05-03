استمرار حبس متهم بسرقة خلاطات مياه من مدرسة بالموسكى 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه ب سرقة خلاطات ومحابس المياه من داخل مدرسة بدائرة قسم الموسكى.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، سرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال سيره بدائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزته (عدد من مقابض خلاطات ومحابس المياه "مــجهولة المصـــدر") وبمواجهته عن مصدرهــــا إعترف بسرقتها من داخل دورة مياه إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" وبسؤال عامل بالمدرسة تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.