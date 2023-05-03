اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 07:30 ص
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استقرار أسعار الخضراوات.. سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 4 و5.5 جنيه

الأربعاء، 03 مايو 2023 07:00 ص
استقرار أسعار الخضراوات.. سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 4 و5.5 جنيه خضراوات
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الخضراوات استقرارا ملحوظا وبلغ سعر كيلو الطماطم 4 إلى 5.5 جنيه والبطاطس 4 إلى 5 جنيهات والبصل 8 إلى 11 جنيها بانخفاض 4 جنيهات عن الأيام الماضية، وبلغ سعر الكوسة 4 إلى 7 جنيهات، فى حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 6.5 جنيه والفاصوليا 14 إلى 20 جنيها والباذنجان البلدى 6.5 إلى 9.5 جنيه والباذنجان الرومى 5 إلى 9 جنيهات والباذنجان الأبيض 14 و20 جنيه والفلفل الرومى 13 إلى 17 جنيهات والفلفل الصوب 13 إلى 17 جنيهات والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيهات.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 10 إلى 14 جنيها وبلغ الخيار 7 إلى 10 جنيهات للصوب والخيار البلدى 5.5 إلى 9.5 جنيه والبسلة 13 إلى 17 جنيها والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات والبطاطا 4 إلى 6 جنيهات والثوم من 5 إلى 9 جنيهات.

 


خضراوات

اسعار الخضراوات

طماطم

خيار



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