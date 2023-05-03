كتب محمود عبد الراضي

نجحت مديرية أمن القاهرة في ازالة حواجز وضعها اشخاص لمنع وقوف السيارات بالقاهرة، بعدما نشر تعليق مدعوم بصور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر صاحب الحساب من قيام بعض المواطنين بوضع حواجز حديدية وإطارات السيارات التالفة لمنع وقوف السيارات بشارع محمد سعيد الحلوانى متفرع من شارع صلاح سالم بالقاهرة.

وجهت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة حملة استهدفت المنطقة محل الشكوى، وتم رفع جميع الحواجز بنهر الطريق والتنبيه على سكان المنطقة بعدم وضع أية حواجز مجدداً لحجز أماكن لإنتظار السيارات بدون ترخيص.