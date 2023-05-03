ارتفاع معدلات التوريد من الأقماح المحلية موسم 2023 بشون منطقة بورسعيد

أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين و التجارة الداخلية ببورسعيد ، أنه معدلات التوريد من الأقماح المحلية موسم 2023 ارتفعت بشون منطقة بورسعيد حتى وصلت إلى 5000 طن.

وأضاف "عوض"، أن الكمية المقدرة بدرجة نقاوة عالية، وذلك فى وجود اللجنة الفنية المتخصصة لفرز وإستلام القمح المحلى والتى تعمل من الساعة الثامنة صباحا، وحتى آخر سيارة لتسليم القمح، بما فى ذلك العطلات الرسمية والأجازات حيث بلغ إجمالى توريد وإستلام القمح من المزارعين، كمية تقدر بـ5000 طن.

وأشار إلى أنه تقوم لجان المتابعة اليومية المشكلة من مديرية التموين والتي بها :

محمد حلمى - وكيل المديرية، وخالد فهمى - مدير إدارة الرقابة، إبراهيم الدهرى - رئيس الرقابة، وممدوح رمضان - مدير صيانة الحبوب، ومحمد أشرف و حاتم ماهر كبار مفتشى الصيانة، والتى تنعقد بصفة مستمرة، لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.