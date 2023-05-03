إقليم القناة الثقافى يناقش استعدادات المشاركة فى سباق الهجن بشرم الشيخ

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى، اجتماعا مع مدير عموم الفروع الثقافية بحضور الدكتور شعيب خلف، مدير عام الإقليم، عبد المنعم حلاوة مدير عام فرع ثقافة السويس، وشيرين عبد الرحمن، مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، والدكتورة جيهان الملكي مدير عام فرع ثقافة بورسعيد ، وأشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، احمد فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، وعدد مديري إدارات الإقليم والعاملين بالإدارة الفنية والثقافية والمتابعة والإدارات المعنية بديوان عام الإقليم، وذلك لبحث ومناقشة الاعمال المستجدة والخطة المستقبلية للإقليم خلال الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض آخر مؤشرات ختام الاحتفالات الكبري بأعياد تحرير سيناء التي أُطلقت بشمال سيناء، بحضور وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات التنفيذية ونائب محافظ شمال سيناء وسكرتير عام المحافظة ، وبالتوازي إنطلاق فعاليات الاحتفالات بالعيد القومى بجنوب سيناء والتى اقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمشاركة فرق الإقليم (الإسماعيلية فنون شعبية - بورسعيد موسيقى عربية ) الفرق المركزية (فرقة الشرقية)؛ والتي تمت بالمسرح الروماني بشرم الشيخ بحضور معالى الوزير اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ثم تحديد آليات العمل و أداء خطة البرامج والأنشطة المنفذة خلال الفترة القادمة، وتضمنت عدة نقاط أهمها: ما يتم تنفيذه من استعدادات من خلال تشكيل فريق العمل المنفذ للفعاليات من الزملاء برئاسة الإقليم وفرع ثقافة جنوب سيناء، والبرنامج المقترح تنفيذه اثناء المشاركة بفعاليات سباق الهجن العالمي المقام بشرم الشيخ بجنوب سيناء ، مع الاستعداد أيضا لافتتاح بيت ثقافة رأس سدر فى حال حضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة.

كما شمل اللقاء متابعة سير مشروع سينما الشعب في جميع الفروع ومتابعة منافذ بيع الكتب، والتأكيد على ضرورة انهاء أعمال الصيانات واستكمال الإحتياجات الخاصة بجميع المواقع الثقافية التابعة لفروع الإقليم الخمس، وحصر تأمين المواقع الثقافية من حيث (دواعي الحماية - توفير أفراد الأمن ) لكل المواقع بالفروع الثقافية.

كنا شمل اللقاء توسيع نطاق النشر والتواصل مع كافة الجهات الإعلامية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية لعمل انتشار أكبر وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتقديم كافة الخدمات الثقافية والفنية المتنوعة والتى ترعى النشئ واكتشاف المواهب والأطفال.

وناقش اللقاء حل المعوقات التى تحول دون تشغيل مشروع السنيما (سينما الشعب) بالفروع الثقافية وتعارضه مع أنشطة وبروفات الفرق المسرحية وتنظيم آلية العمل بينهما بكافة الفروع الثقافية التابعة لرئاسة الإقليم.